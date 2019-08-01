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Bitkisel ürünlerden ölümcül madde çıktı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019
Bitkisel ürünlerden ölümcül madde çıktı
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Polisleri, bitkisel ilaçlar imal eden ve yurt dışından yüklü miktarda kimyasal madde getirdiği saptanan bir firmanın ürettiği bitkisel ilaçları internet üzerinden, aktarlardan ve eczanelerden satın aldı. Numuneler, tahlile gönderildi. Sözde bitkisel ürünlerden çok sayıda ölümcül kimyasal madde çıktı. Emniyet güçleri, İstanbul, Ankara ve Antalya gibi illerde 20 adrese baskın yaptı ve aralarında E.T., patron U.S. ve firma yöneticisi O.K.'nin de olduğu 14 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen ürünler arasında on binlerce paket Teff Çayı olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Bitkisel ürünlerden ölümcül madde çıktı
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