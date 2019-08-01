Haberler Yaşam Haberleri Bu köyde asırlardır davul çalınmıyor

Bu köyde asırlardır davul çalınmıyor Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyünde asırlardır davul çalınmıyor. Gelin kayası efsanesine inanan köylüler, davul çalındığında başlarına bir felaket geleceğine ve köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına inanıyor.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 09:51