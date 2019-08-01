Bu köyde asırlardır davul çalınmıyor

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyünde asırlardır davul çalınmıyor. Gelin kayası efsanesine inanan köylüler, davul çalındığında başlarına bir felaket geleceğine ve köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına inanıyor.
Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:50Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 09:51
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Taşlıca köyü, farklı birçok efsaneye ev sahipliği yapıyor. Gelin alayının davulla geçişi sırasında taş kesildiğine inanılan köydeki gelin kayası efsanesi, asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılıyor.