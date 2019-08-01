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İskelede yürürken denize düştüler

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019
İskelede yürürken denize düştüler
Kadıköy'de, Şehir Hatları İskelesi'nde oturan 2 kadın dün dengesini kaybederek denize düştü. Kadınları fark eden bazı vatandaşlar hemen yardım etmek için denize atladı. Fakat rıhtımın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar ile denize düşen kadınlar, yukarıya tırmanamayıp suda mahsur kaldı. O sırada bölgeden geçen bir tekne, suda kalan vatandaşlara yardım etmek için yanlarına geldi. Vatandaşlar tekneye alınarak sudan çıkarıldı. Daha sonra teknenin kıyıya yanaştırılması ile vatandaşlar kıyıya çıkarıldı. Denize düşen kadınların kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
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İskelede yürürken denize düştüler
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