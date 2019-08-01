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Toplumda organ bağışı bilincini geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel eğitim ve çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla kurulan İstanbul Organ Nakli Derneği tanıtıldı. Bir otelde gerçekleşen ve Ayşe Arman'ın moderatörlüğünü yaptığı tanıtım, nakil olan, nakil bekleyen ve yeni nakil olmuş hastaları bir araya getirdi. Kendisi de böbrek nakli olan SABAH Gazetesi Sağlık Editörü Didem Seymen Balcı ile damadına böbreğini veren 70 yaşındaki Nursel Eriş ve damadı Selim Altuğ Karabay yaşadıkları süreci anlattılar. Derneğin yola çıkış haritası hakkında önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Organ Nakli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer ise her yıl 10 bin diyaliz hastasının hayatını kaybettiğini belirterek kadavradan organ bağışına dikkat çekmek için #vesileol kampanyasını başlattıklarını söyledi. Türkiye'deki organ bağışının Avrupa ve dünyanın çok gerisinde olduğunu kaydeden Prof. Tuncer, 70 bin diyaliz hastası ve yaklaşık 30 bin böbrek bekleyen hasta bulunduğunu bildirdi. Tuncer, "Dernek olarak organ bağışı ve nakli bilincini artırmayı hedefliyoruz. Türk insanı duygusaldır, iyilikseverdir. Bir hayatın kurtarılmasından daha önemli bir iyilik ne olabilir" dedi. Derneğe sosyal medya hesaplarından ve "www.isttx.com" adresinden ulaşılabilir.