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'de şoke eden görüntü! Minik çocuğa acımasız tekme kamerada!

Balçova'daki bir alışveriş merkezinde () babası olduğu iddia edilen bir şahsın çocuğuna attığı tekme görüntülere yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 14:10
İzmir'de şoke eden görüntü! Minik çocuğa acımasız tekme kamerada!

Olay dün akşam 21.00 sıralarında İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntüde, bir şahsın kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de şahsa tepki gösterdiği görülüyor. Görüntüde henüz yürüyemediği anlaşılan çocuk, daha sonra kendisine tekme atan adamın kucağına gelerek ona sarılıyor. Şahıs bu sırada tepki gösteren vatandaş ile tartışmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda internet kullanıcısının da tepkisini çekti.

İzmir'de minik çocuğa acımasız tekme kamerada


Olayın görgü tanıklarının durumu alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine bildirdiği, şahsın görevliler gelince normal davranışlar sergilediği ve kısa bir süre sonra da alanı terk ettiği öğrenildi.

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İzmir'de şoke eden görüntü! Minik çocuğa acımasız tekme kamerada!
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