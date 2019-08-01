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2019 ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 9 gün oldu mu? Bakan Albayrak'tan açıklama!

İslâm alemi, için hazırlıklarını sürdürüyor. Bilindiği üzere, yılın ikinci büyük dini bayramının idrak edilmesine sayılı bir zaman kaldı. Bu doğrultuda da, '2019 Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün?' sorusunun yanıtı oldukça öne çıkıyor. Güncel ve doğru bilgilere ulaşarak bayram tatili planlarına ona göre yön verecek olan vatandaşların yanı sıra, küçükbaş ya da büyükbaş hayvan alacak olanlar da konuya yönelik sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Tam bu noktada ise, arama motorları üzerinde 'Mübarek Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında başlayacak?' sorusu dikkat çekiyor. Bu yılın takvimi Diyanet tarafından duyurulurken, 2019 Kurban tarihi de kesinlik kazandı. Öte yandan, Bakan Albayrak da tatil hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 9 gün oldu mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.8.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 08:09
Kurban Bayramı 2019 ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bakan Albayrak'tan açıklama!

İslâm aleminin için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yılın ikinci dini bayramına çok az bir zaman kala, hazırlıklar da ona göre şekil alıyor. Kurban yaklaştıkça konuya yönelik araştırmalar da bir hayli artış yoğunlaştı. Bilindiği üzere, tatil planlarının dışında, gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvan alımı için de 2019 Kurban Bayramı tarihleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda da bayramın ne zaman ve ayın kaçında idrak edileceği milyonlarca vatandaş açısından oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE AYIN KAÇINDA BAŞLAYACAK ? 9 GÜN TATİL OLDU MU?

Diyanet, bu yılın takvimini duyururken, 2019 Kurban Bayramı tarihini de resmen açıkladı. Büyük bir merak edilen hakkında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar geldi. Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı?

İşte, detaylar;

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Kurban Bayramı 2019 ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bakan Albayrak'tan açıklama!
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