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Otomobil oyun parkına daldı, 1 çocuk öldü

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Otomobil oyun parkına daldı, 1 çocuk öldü
Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde otomobiliyle yokuş aşağı ilerleyen Hüseyin Edinç, aracın kontrolünü kaybederek çocuk parkına daldı. Otomobil, parkta oynayan 2.5 yaşındaki Elif Nur Öztürk'ü altına aldıktan sonra Murat Erdoğan'a (4) çarptı. Parktaki spor aletlerine de vuran araç, alt yola düşmek üzereyken duvar üzerinde asılı kaldı. Vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarılan minik Elif Nur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayaklarından yaralanan Murat Erdoğan ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Edinç'i mahalleli linç etmek istedi. Polis, öfkeli kalabalığın elinden aldığı Hüseyin Edinç'i karakola götürdü.
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Otomobil oyun parkına daldı, 1 çocuk öldü
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