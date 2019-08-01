Pitbullu çeteye veterinerli baskın

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Adana polisi, emeklilerle park ve dinlenme alanlarında bağlantı kurduktan sonra yüksek miktarda para verme vaadiyle ağlarına düşürüp vurgun yapan çetenin peşine düştü. Tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) liderliğindeki çeteyi adım adım takip eden ekipler, Adana ve İstanbul'da belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yaptı.Çete liderine ait tripleks villanın her bir köşesine 10 tane "pitbull" ve "Dogo Arjantin" cinsi köpekler konulduğu, evin dört bir yanının da güvenlik kameralarıyla donatıldığı belirlendi. Polis, evin dört bir tarafında köpek olduğunu bildiği için eve veteriner ile baskın yaptı. Polis eve yönelince köpekler tepki verdi. Bunun üzerine veteriner giriş kapısının her iki tarafında bulunan Pitbulları etkisiz hale getirip kafese koydu. Köpekler, belediye yetkilileri tarafından barınağa götürüldü. Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A. ile birlikte çete üyesi Mustafa Yavuz M.'nin de aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı. Çetenin 100'e yakın kişiden yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.