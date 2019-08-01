Rüyada bit görmek ne demektir? Rüyada bit görmenin anlamları..

Gerçek hayatımızda bit sevilmeyen ve hoşlanılmayan bir durumu gösterir. Rüyada bit görmek de benzer bir anlam taşısa da bazen duruma ve koşullara göre değişebilir. Bu yüzden rüyada bit görmenin hem olumlu hem olumsuz yanları vardır. Buna göre; rüyada bit görmek ne anlama gelir? Rüyada bit görmenin anlamları nelerdir?

RÜYADA BİT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda bit gördüyseniz hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır. Bu da rüyanızdaki bitin nerede olduğuna bağlıdır. Söz konusu bir temiz bir mekanda ise bu zenginlik anlamına gelir. Ancak bir pis, izbe bir mekandaysa buda yokluğun, fakirliğin habercisidir.

Rüyada görülen bitimin durumu da rüya tabirini değiştirmektedir. Rüyanızda gördüğünüz bitler çok fazlaysa bu sizi üzüntü ve dertlerin beklediğini gösterir.

Bitlerden dolayı kaşınmak ise hastalıklara ve bu hastalıklardan dolayı dertleneceğinize işaret eder. Biti yakalayabilirseniz ise bu üzüntülerden ve dertlerden kurtulacaksınız demektir.

RÜYADA BİT ÖLDÜRMEK

Rüyasından bit öldürdüğünü gören kişinin rüyası, tanıdığı ve kendisi tarafından çok sevildiği bir kişiye haksızlık edip ona fena söz söyleyeceği anlamına gelir. Eğer rüyada görülen bitin sirkesi ise bu da art niyete, dedikoduya ve kötülüğe işaret eder.

RÜYADA SAÇTA BİT GÖRMEK

Rüyada saçta bit görmek, rüya sahibinin, gerek iş hayatında gerek eğitim hayatında çok sıkıntılı ve endişeli bir sürece girdiğine, bugüne kadar yaptığı ve daha önce pişmanlık duymadığı şeyler yüzünden bugün vicdan azabı çektiğine ve kurduğu hayallerin hiçbirinin gerçekleşmemesi yüzünden kimseye söylemese bile büyük bir hayalkırıklığı yaşadığına alamet eder.

RÜYADA TARAKTA BİT GÖRMEK

Rüyada tarakta bit görmek maddi açıdan rahata erileceğine, yoksul kimselerin zengin bir hayat süreceğine, tüm isteklerine ve ideallerine kavuşacağına, ana baba duası alınması sayesinde hayatın günden güne daha iyiye gideceğine, işlerinin düşeceğine, rahatının ve huzurunun bozulacağına, verilen sözlerin yerine getirileceğine, dost sanılan kişilerin yüz çevireceğine, güvenilen kimselerle yapılan işlerde de yarı yolda kalınacağına, daha sonra yolda karşısına çıkacak bazı engellerden ötürü tökezleyeceğine, çok büyük ve kazançlı çalışmalar elde edeceğine ancak daha sonra sıkıntılı bir döneme gireceğine, rızkının genişleyeceğine, parasının ve ekmeğinin çoğalacağına inanılır.

ÜZERİNE BİT DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Birçok kimselerin ondan fayda göreceğine delalet eder. Üzerinden bitlerin yere döküldüğünü görenin kazancı artar. Birçok bitlerin dolaştığını görmek, hayırlı değildir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada bit görmek, mala işaret eder. Rüyada yeni elbisesinde bit olduğunu görmek, Rüya sahibi için artması ümit edilen mala işaret eder.

Eğer bit, eski elbisede olursa, rüya sahibinin fazla borçlanacağından korkulur. Yerde görülen bitler zayıf bir topluluk ile yorumlanır.

BİR KİMSEYİ RÜYADA BİT ISIRSA

Zayıf bir topluluk ona söz atar ve ona iftira ederler. Rüyada kendisini bitin kaşındırdığını gören kimse borçlu olduğundan aranır. Rüyada buğday biti görmek, azap çekmeye işaret eder.

Rüyada bit görmek; bir hastalıktan sonra sağlığa kavuşmaya, bit öldürmek; yakınlarından birini üzmeye, bitlendiğini görmek; dostlar edinmeye ve zengin olmaya, bitleri üzerinizden atmak; malınızı har vurup harman savuracağınıza işarettir.