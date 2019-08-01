Son dakika haberi: Cinsel istismarda bulunan üvey babasını katletmişti! Bu sözler üzerine mahkeme salonu buz kesti

Geçtiğimiz yıl Ekim ayının 15'inde Gölcük'te meydana gelen cinayete ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, Şerife A., 13-14 yaşlarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçaklamış; hastaneye kaldırılan Yaşar Kanık, yaşamını yitirmişti.

Edinilen son dakika bilgisine göre, tutuklanan Şerife A.'nın 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Şerife A. görüntülü sistem ile katılırken, 15 yaşındaki kızı A.A. ve akrabaları Sevim K. tanık olarak dinlendi.