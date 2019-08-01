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haberi: Cinsel istismarda bulunan üvey babasını katletmişti! Bu sözler üzerine mahkeme salonu buz kesti

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan cinayete yönelik haberi geldi. 13-14 yaşlarındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı (52) bıçaklayarak öldüren Şerife A.'nın (32) yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Sevim K., Yaşar Kanık'ın Şerife A.'nın kızına küçük yaşta cinsel istismarda bulunduğunu ifade ederken kan donduran sözler kullandı. Tanık Sevim K.'nın sözleri üzerine ise mahkeme salonu adeta buz kesti. Duruşmanın görülmesi ileri bir tarihe ertelendi. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 15:24
Son dakika haberi: Cinsel istismarda bulunan üvey babasını katletmişti! Bu sözler üzerine mahkeme salonu buz kesti

Geçtiğimiz yıl Ekim ayının 15'inde Gölcük'te meydana gelen cinayete ilişkin gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, Şerife A., 13-14 yaşlarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçaklamış; hastaneye kaldırılan Yaşar Kanık, yaşamını yitirmişti.

Edinilen son dakika bilgisine göre, tutuklanan Şerife A.'nın 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Şerife A. görüntülü sistem ile katılırken, 15 yaşındaki kızı A.A. ve akrabaları Sevim K. tanık olarak dinlendi.

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Son dakika haberi: Cinsel istismarda bulunan üvey babasını katletmişti! Bu sözler üzerine mahkeme salonu buz kesti
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