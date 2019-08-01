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haberi: 'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu!

'da yaşanan olayının detayları geliyor. Esentepe Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine emniyet güçleri olay yerine intikal etti. Çok katlı binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta bir kadın cesedi bulundu. Anadolu Ajansı olayla ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 15:06
Son dakika haberi: İstanbul'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu!

'dan gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerine haber verdi.

İstanbul Kartal'da bir binada bacakları kopuk halde kadın cesedi bulundu

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Son dakika haberi: İstanbul'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu!
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