Son dakika haberi: İstanbul'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu!

İstanbul'da yaşanan son dakika olayının detayları geliyor. Kartal Esentepe Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine emniyet güçleri olay yerine intikal etti. Çok katlı binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta bir kadın cesedi bulundu. Anadolu Ajansı olayla ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı.
Giriş Tarihi: 1.8.2019 15:02Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 15:06
Kartal'dan gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerine haber verdi.