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: ’den ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden uyarısı geldi. Ağustos ayına girmemizle birlikte vatandaşlar yurt geneli hava durumu raporunu araştırmaya başladı. MGM duyurusuna göre yurdun belli bölgelerinde yağış görülürken belli yerlerde ise sıcaklıklar artış gösterecek. Bu bağlamda ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusu da netlik kazanmış oldu. Öte yandan, ve Marmara´da kuvvetli yağışlar ve hortum oluşumu riskleri bulunuyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Ağustos Meteoroloji'nin raporu ve il il yağış uyarısı!

Giriş Tarihi: 1.8.2019 21:47 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 21:49
Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarısına göre Marmara başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. ve Marmara'da bu ay kuvvetli yağış ve dolu beklendiği duyurulurken, hortum oluşumu riskleri de görülecek. Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar il il hava durumu raporunu araştırmaya başladı. MGM'nin yayınlanan yeni hafta raporunda ise başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Peki, 2 Ağustos bugün hava nasıl olacak, hangi illerde yağış görülecek? İşte detaylar!

HAVA DURUMU BUGÜN NASILOLACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin tahminlerini görüntüleyebilir, merak ettiğiniz illerin hava durumu detaylarını öğrenebilirsiniz.

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Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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