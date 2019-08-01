Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre Marmara başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz ve Marmara'da bu ay kuvvetli yağış ve dolu beklendiği duyurulurken, hortum oluşumu riskleri de görülecek. Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar il il hava durumu raporunu araştırmaya başladı. MGM'nin yayınlanan yeni hafta raporunda ise İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Peki, 2 Ağustos bugün hava nasıl olacak, hangi illerde yağış görülecek? İşte detaylar!

HAVA DURUMU BUGÜN NASILOLACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, merak ettiğiniz illerin hava durumu detaylarını öğrenebilirsiniz.