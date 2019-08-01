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sonuçları açıklanıyor! 1 Ağustos MPİ sorgula

Şans oyunu tutkunları sonuçlarını heyecanla bekliyor. Her Perşembe günü çekilen şans oyununda kazandıran numaralar akşam saatlerinde belli oluyor. Bu bağlamda ‘’ 1 Ağustos açıklandı mı? Kazandıran numaralar MPİ’de nasıl sorgulanır?’’ sorularına yanıt aranmaya başladı. Geçen hafta büyük ikramiyenin altıncı kez devretmesinden dolayı bu haftanın sonuçlarına yoğun bir ilgi var. Zengin olma hayali kuranlar bayilerin önünde bilet satın alma işlemlerini tamamladı. İşte 1 Ağustos sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 1.8.2019 18:29
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 1 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Süper Loto sonuçlarını sorgulamaya başladı. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu olarak adını yazdıran Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 16.624.727,82 TL devretmişti. MPİ tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin 615.haftasında kazandıran numaralar belli olacak. İşte 1 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran numaralar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Süper Loto'da bu hafta 615.hafta çekilişi yapılıyor. On binlerce vatandaş Süper Loto çekiliş sonuçlarını merak etmeye başladı.

Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 1 Ağustos tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI

MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki panelden sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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