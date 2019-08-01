Yaşlı kadından apartman görevlisine darp suçlaması

Kuşadası'ndaki Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Barış Sitesi'nde 12 yaşındaki torunu ile yaşayan Hamide Binmez, geçen 30 Temmuz'da, apartman görevlisi Mehmet G.'ye suyunun az aktığını bildirip, yardım istedi. Aradan bir süre geçtikten sonra suyun akışında bir değişiklik olmaması üzerine Binmez, Mehmet G.'yi 2 kez daha arayıp, sorunun giderilmediğini söyledi.

Ancak, yine sonuç alamayan Binmez, Mehmet G.'nin yanına gidip bir kez daha sıkıntını aktardı. İddiaya göre, bunun üzerine sinirlenen Mehmet G., yaşlı kadını darp etti. Sol ayak baş parmağından ve saldırı sırasında düşüp sağ dizinden yaralanan Binmez, acı içinde evine dönüp, durumu Sivas'ta yaşayan oğlu Uğur Eti'ye bildirdi.

Bunun üzerine ertesi gün Kuşadası'na gelen Eti, annesini, çağırdığı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki tedavisinin ardından oğlu ile polis merkezine giden Binmez, Mehmet G.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis Mehmet G.'yi ifadesi için polis merkezine çağırdı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mehmet G., savcının talimatı ile serbest bırakıldı.