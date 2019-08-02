10 dakikada ağaçları kökünden söktü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünü hortum vurdu. 10 dakika etkili olan hortum, dev kavak ağaçların kökünden söktü, ayçiçeği ekili tarlalara zarar verdi. Köyü teğet geçen hortum, Celepyolu Mevkii'ndeki 50 dekarı ayçiçeği ekili 200 dekarlık alanı talan etti. Uzunluğu 20 metreyi bulan 30 yıllık kavak ağaçlarını kökünden söken hortum, ayçiçeği ekili tarlalara büyük zarar verdi. Hortum, yerinden sökülen ağaçların bulunduğu tarlalarda 2 metre derinliğinde çukurlar oluşturdu. Köylüler büyük korku yaşarken olayda can kaybı meydana gelmedi. Hortumun kendisine ait dev kavak ağaçlarını yerinden söktüğünü ifade eden Selim Akyıldız, "Bu afet, 36 yıl önce de aynı yerde oldu. O hortum da bu aylarda yaşandı. O zaman 22 yaşındaydım. Yine kavak ağaçlarımıza zarar vermişti. O günler de yaşadığımız korku, gözümde canlandı" dedi.

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