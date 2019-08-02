Anne-kız tüm engelleri aşıp mezun oldu

Sivaslı Sadiye Korkmaz, 23 yaşında, tümörlerin sinir dokusunda oluşmasına neden olan ve 25 binde bir görülen genetik bir hastalığa sahip. Yüzde 90 engeline karşın hayallerinden vazgeçmeyen Sadiye, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği bölümünü dereceyle bitirdi. Sadiye'nin 17 yıllık okul yolu mücadelesinde bir de yol arkadaşı vardı: Bugüne kadar eli, gözü, kulakları ve en önemlisi de tutmayan ayakları olan annesi Safiye Hanım... Ana-kız 17 yıl aynı sırada oturdu, Sadiye ders dinledi, annesi eşlik etti. İki yürek tek beden oldular. Fedakâr anne, kızının hayalleri için yıllarca okula sırtında taşıdı. Anne-kız öğretmenlikten mezun oldu. Anne Safiye Korkmaz da kızıyla kep attı. Sadiye, "Bu diplomanın asıl sahibi beni sırtında taşıyan annemdir" derken 48 yaşındaki anne Korkmaz ise "Ömrüm yettikçe kızımın hayallerinin peşinden gideceğim" ifadesini kullandı.



Beyin, bel ve kulaklarındaki tümörler gün geçtikçe büyüyen Sadiye, artık koltuk değneksiz yürüyemiyor, büyük oranda duyamıyor. Sadiye yetkililerden yardım bekliyor.