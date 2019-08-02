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'da fuhuş operasyonu!

’da yaşlılara ve çocuklara bakmak için gelen yabancı uyruklu kadınların fuhuş bataklığına sürüklendiği ortaya çıktı. Bodrum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda, 26 zanlı adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 13:50
Bodrum'da fuhuş operasyonu!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turizm sezonunu fırsat bilip, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen çeteyle ilgili çalışma başlattı.

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Bodrum'da fuhuş operasyonu!
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