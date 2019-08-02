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, nasıl geçer?

Öksürükle kendini gösteren boğmaca hastalığına önlem alınmadığı takdirde ciddi sorunlara yol açtığı bilinir. Hastalık kendini ilk başta burun akıntısı ve hafif derecede ateşle gösterir. Bu bağlamda ‘’ , nasıl geçer?’’ sorusuna yanıt aranmaya başladı. Özellikle ebeveynlerin çocuklarının öksürük nöbetlerinden ve nefes açlığı çektiklerinden yakınırlar. İşte hastalığın belirtileri ve merak edilen ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.8.2019 22:09
Boğmaca nedir? Boğmaca hastalığı belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Günümüzde hızla yayılan boğmaca hastalığı çocuklarda ve bebeklerde sıkça görülür. Bu hastalık üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlar ve tedavi edilmediği takdirde ciddi problemlere yol açar. Peki Boğmaca nedir? Boğmaca hastalığı belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

BOĞMACA NEDİR?

Boğmaca, Bordetella pertussis bakterisinin yol açtığı ve öksürük nöbetlerine neden olan çok bulaşıcı bir enfeksiyondur. Bebeklerde ölümlere ya da kalıcı sakatlığa neden olabilen ciddi bir hastalıktır.

BOĞMACA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Hırıltılı nefes alma

– Yemeyi ve içmeyi zorlaştıran koyu bir balgam

– Sık sık Hapşurma

– Ateşlenme

– Öksürük nöbetleri

– Bulantı ve kusma.

BOĞMACA NASIL GEÇER?

Boğmaca teşhisi için boğazdan alınan kültürlere test yapılır.

Tanısı koyulan hastalık için genel olarak ilk 2 hafta antibiyotik tedavisi uygulanır.

Hastalık ne kadar erken teşhis edilirse kişi şiddetli öksürüğe maruz kalmadan tedavi edilebilir.

1 yaş altında hastalığa yakalanan çocukların tedavilerinin hastanede yapılması büyük önem taşır.

Bu hastalık bebeklerde nefes darlığı, nefes durması yaşanabileceği için gözlem altında olmaları tedaviyi kolaylaştırır.

Antibiyotiklerin düzenli alımı sağlanmalıdır.

Hastalığın iyileşme döneminde öksürüğü yeniden tetiklenmesini sağlayan odun-kömür sobaları, şömine, oda spreyleri ve sigaradan uzak durulması gerekir.

Boğmaca hastası bebek az az sık sık beslenmeli ve su tüketimine dikkat edilmelidir.

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Boğmaca nedir? Boğmaca hastalığı belirtileri nelerdir, nasıl geçer?
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