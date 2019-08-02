Bütün komşularına uzaklaştırma kararı aldırdı! Birbirlerine selam dahi vermeyecekler...

Semiha T., 15 komşusu hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi talebiyle Ankara 4. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme de 4 Temmuz tarihinde 3 ay süreyle "tarafların karşılıklı olarak birbirlerine yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, tarafların karşılıklı olarak birbirlerini iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine" karar verdi.

"BİRBİRLERİNE SELAM DAHİ VEREMEYECEKLER"

Avukat Mustafa Karadağ, "Belirli aralıklarla polis gidip, ihlal olup olmadığını konusunda tutanak düzenleyecek. 3 ay boyunca herhangi bir ihlal gerçekleşmezse, bu tedbir kararı uygulanmış olacak. İhlal söz konusu olduğundan, ilgililerden birisi talebi üzerine zorlama hapis uygulanacak. Bu karar üzerine taraflar aynı apartman içerisinde olmuş olsalar bile birbirinin evlerine yaklaşmayacaklar. Birbirlerine selam dahi vermeyecekler, karşılaşmamaya özen gösterecekler." dedi.

(Hürriyet)