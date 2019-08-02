Cuma namazı saat kaçta? 2 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada…

Bir haftayı daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu şekilde bitirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. İslam alemi için oldukça kıymetli Cuma namazı ibadeti için Müslümanlar camileri dolduracak. İbadetini yerine getirmek isteyenler camiye gitmeden önce arama motorlarında Cuma namazı saat kaçta? sorusunu yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 2 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (2 AĞUSTOS 2019)

2 Ağustos Cuma namazı saatleri, üç büyük ilimiz İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;