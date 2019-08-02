Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma namazı saat kaçta? 2 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada…

namazı saat kaçta? 2 Ağustos , , ve il il saatleri burada…

Haftanın son günü Müslümanlar için büyük anlam taşıyor. Bu mübarek günde ibadet etmek ve sevap kazanmak isteyenler namazı kılmak için camileri dolduruyor. Vatandaşlar, camiye gitmeden önce saat kaçta? sorusunu merak ederek araştırıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 2 Ağustos 2019 , , ve il il namaz saatleri…

Giriş Tarihi: 2.8.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 09:04
Cuma namazı saat kaçta? 2 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada…

Bir haftayı daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu şekilde bitirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. İslam alemi için oldukça kıymetli namazı ibadeti için Müslümanlar camileri dolduracak. İbadetini yerine getirmek isteyenler camiye gitmeden önce arama motorlarında saat kaçta? sorusunu yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 2 Ağustos , , ve il il namaz saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (2 AĞUSTOS 2019)

2 Ağustos Cuma namazı saatleri, üç büyük ilimiz İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı saat kaçta? 2 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN