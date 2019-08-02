Diyarbakır'da su sıkıntısı yaşayan kadınlardan HDP'li belediyeye tepki
Diyarbakır'da HDP'nin yönettiği Sur'da son bir aydır suların akmamasından şikayetçi olan vatandaş isyan etti. Gece 2'ye kadar su nöbeti tuttuklarını söyleyen vatandaşlar, "Kayyum döneminde su sıkıntısı yaşamadık. Şimdi yine aynı sıkıntıyı yaşıyoruz." diyerek tepkisini dile getirdi..
Giriş Tarihi: 2.8.2019 13:43Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 13:43
Sur ilçesinde bazı merkez ve kırsal mahallelerde yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşanıyor. Gece bir yada iki saat su verilen mahallelerde yaşamını sürdüren vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.