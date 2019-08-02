Diyarbakır'da su sıkıntısı yaşayan kadınlardan HDP'li belediyeye tepki

Sur ilçesinde bazı merkez ve kırsal mahallelerde yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşanıyor. Gece bir yada iki saat su verilen mahallelerde yaşamını sürdüren vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.