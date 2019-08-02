Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Diyarbakır'da su sıkıntısı yaşayan kadınlardan HDP'li belediyeye tepki

'da su sıkıntısı yaşayan kadınlardan 'li belediyeye tepki

'da 'nin yönettiği Sur'da son bir aydır suların akmamasından şikayetçi olan vatandaş isyan etti. Gece 2'ye kadar su nöbeti tuttuklarını söyleyen vatandaşlar, "Kayyum döneminde su sıkıntısı yaşamadık. Şimdi yine aynı sıkıntıyı yaşıyoruz." diyerek tepkisini dile getirdi..

Giriş Tarihi: 2.8.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 13:43
Diyarbakır'da su sıkıntısı yaşayan kadınlardan HDP'li belediyeye tepki

Sur ilçesinde bazı merkez ve kırsal mahallelerde yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşanıyor. Gece bir yada iki saat su verilen mahallelerde yaşamını sürdüren vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da su sıkıntısı yaşayan kadınlardan HDP'li belediyeye tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN