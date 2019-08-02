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giriş nasıl yapılır? E Devlet Kapısı giriş ekranı ile başvuru yap, merak edilenleri öğren ve sorgulama yap

Kurulduğu zamandan bu yana barındırdığı yüzlerce hizmet ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ulaşan Kapısı, günlük en çok ziyaret edilen sitelerin başında yer alıyor. e-Devlet giriş ekranı ile merak ettiği bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar, SGK hizmet dökümü sorgulamadan araç plakasına yazılan cezaları öğrenmeye kadar birçok işlemi hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliyor. Hal böyle olunca, ilk kez sisteme ulaşacak olan bireyler 'e-Devlet giriş nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, bu hizmete erişim sağlayabilmek için öncelikle e Devlet şifresi almanız gerekiyor. Konuya yönelik bilgileri ve izlemeniz gereken adımları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 2.8.2019 15:40
e-Devlet giriş nasıl yapılır? E Devlet Kapısı giriş ekranı ile başvuru yap, merak edilenleri öğren ve sorgulama yap

E-Devlet sisteminin kullanıma sunulması ile birlikte vatandaşlar tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sağlama imkânı buldular. e-Devlet Kapısı'nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara etkin, verimli ve en hızlı şekilde sunabilmektir. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı dava dosyası sorgulamadan, Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borcu öğrenmeye kadar birçok işlem son derece kolay ve hızlı bir şekilde görüntülenebiliyor; gerekli bilgiler temin ediliyor. Peki, e-Devlet giriş nasıl ve nereden yapılır?

E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. ,

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

Öncelikle turkiye.gov.tr adresinde e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların e-devlet şifresi alması gerekmektedir. e-Devlet şifrelerini e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden kimlik kartları ile alabilirler.

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