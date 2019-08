‘İmkân verilirse birlikte okumak istiyoruz’

Ayşe ve Sema, Türkiye'nin yaşayan tek siyam ikizleri... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kırmakaya köyünde Hatice ve Yunus Tanrıkulu çiftinin 5 yıllık çocuk özleminin ardından 25 Aralık 2000'de siyam ikizleri olarak dünyaya geldiler. 2 ayak, 4 kol, 2 baş, bir cinsel organ, 2 kalp, bir sindirim sistemi, 2 akciğer ve 2 karaciğeri bulunan siyam ikizleri 3 yaşına geldiklerinde çocuk, kalp damar cerrahları ile ortopedi, radyoloji ve psikiyatri uzmanlarının da yer aldığı 16 kişiden oluşan Bilim Konseyi onların ayrılıp-ayrılmaması ile ilgili toplandı. Bilim konseyi "Dolaşım sistemi ve kalp uygun değil. Kalp damarları anormal derecede birbiri ile bağlantılı. Çocuklardan birini feda edip, diğerini kurtarmaya çalışmak mümkün değil. Çünkü tek ve sağlam bir çocuk elde etmek isterken ikisinin de ölümüne neden olabilir. Ayrılmaları mümkün değil" şeklinde karar verdi.







Siyam ikizleri tam 4 yıl boyunca hastanede tedavi gördüler. Hastane onların evi olmuştu. Her 25 Aralık'ta doğum günlerini bile hastanede doktorlar ve hemşirelerle kutlayıp pasta kesen ikizler, çocuk servisinin adeta maskotu haline geldiler. Ayşe-Sema kardeşler 4 yaşına geldiğinde "Tedavileri bitti" denilerek, ailelerine teslim edildi. İkizler 6 yaşına geldiğinde eğitim alabilmeleri için evlerinin bir odası sınıf haline getirildi. Özel olarak görevlendirilen bir öğretmen, Ayşe ve Sema'ya her gün 5 saat eğitim vererek evde eğitim görmelerini sağladı. İkizler beşinci sınıftan itibaren Kırmakaya İlköğretim Okulu'na devam ettiler. Ödevleri hep ayrı ayrı yaptılar. Sözlü sınavlarda ayrı ayrı tahtaya kalktılar, öğretmenleri ayrı ayrı not ve karne verdi.







YEMEK ZEVKLERİ FARKLI

Köylerine 7 km uzaklıktaki Yeşilyöre Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren ikizler 9. sınıftayken Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şiir yarışmasında yazdıkları "Dur Yolcu" adlı şiirle birinci oldular. Sevdikleri yemekten, tuttukları futbol takımına, dinledikleri müziğe kadar zevkleri farklı. Aynı anda acıkıyorlar ancak yemek zevkleri farklı. Ayşe daha çok hamur işlerini seviyor, Sema ise et yemeklerini... Ortak olduğu kadar ayrı arkadaşları da var. Elbiselerini ütüleme ve saçlarını taramanın dışında neredeyse tüm işlerini kendileri yapabiliyorlar. Annelerine ev ve yemek işinde yardım ediyor, kardeşlerine bakıyorlar.







AYŞE 140, SEMA 141 PUAN ALDI

15-16 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Ayşe 140, Sema 141 puan aldı. 150 puan barajını aşamadıkları için tercih yapamadılar. Tercih yapamadıkları için üzgünler, ancak pes etmeyeceklerini belirten Ayşe ve Sema şunları söyledi: "Tercih yapamadığımız için üzgünüz. Ama ikimizin de tercih yapamaması bir anlamda iyi oldu. Çünkü birimiz kaybedip diğerimiz kazanmış olsaydı daha kötü olurdu. Üzüldük ama pes etmedik. Öğretmen olma hedefimizden vazgeçmedik. Bunun için önümüzdeki yıl, daha sıkı, daha disiplinli ve daha fazla çalışacağız. İmkân verilirse birlikte okumak istiyoruz."







AYŞE GALATASARAY SEMA FENERBAHÇELİ

Tuttukları futbol takımları da farklı. Ayşe Galatasaray, Sema ise Fenerbahçeli. Biri yatarken, diğeri müzik dinliyor, biri hasta iken, diğeri gayet sağlıklı olabiliyor.

