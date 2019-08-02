Japon avukata 3 ay koruma

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İstanbul Barosu'na kayıtlı Türkiye'nin tek Japon avukatı Keiko Torigoe (46), alt kat komşusunun damadı tarafından 4 yıl önce darp edilip hakarete uğradı. Konut dokunulmazlığının ihlal edildiğini ve küfürlere maruz kaldığını iddia eden Torigoe, alt kat komşusu Fatma Polat'ın da (73) geçen ay klimadan su aktığını iddia edip kendisine hakaret ettiğini belirterek korunma talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi damat Yunus Tanrıverdi ile Zeliha Tanrıverdi'nin bir ay süreyle Japon avukata şiddet, tehdit, hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, Fatma Polat'ın da 3 ay süreyle Keiko Torigoe'ye yaklaşmamasına hükmetti.