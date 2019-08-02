Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün başlayacak? 2019 Kurban Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı? Bakan Albayrak duyurdu

ne zaman ve hangi gün başlayacak? 2019 Kurban Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı? Bakan Albayrak duyurdu

İslâm alemini yakından ilgilendiren için geri sayım sürüyor. Yıl içerisindeki ikinci büyük dini bayramın idrak edilmesine az bir süre kaldı. Bu bağlamda da, '2019 Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında başlayacak?' sorusunun cevabı oldukça dikkat çekiyor. Güncel ve doğru bilgilerin eşliğinde bayram tatili planlarına yön vermeyi düşünen vatandaşların dışında, küçükbaş veya büyükbaş hayvan alım satımı yapacak olanlar da konu hakkında sorgulamalarını arttırdı. Tam bu noktada, Google üzerinde 'Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün olacak?' sorusu öne çıkıyor. Bu seneye ilişkin merak edilen takvim Diyanet tarafından açıklanırken, 2019 Kurban tarihi de belli oldu. Öte yandan, Bakan Berat Albayrak da tatil hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Peki, Mübarek 9 gün oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 2.8.2019 13:59
Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün başlayacak? 2019 Kurban Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı? Bakan Albayrak duyurdu

İslâm aleminin merakla beklediği için hazırlıklar tam gaz devam ederken heyecanlı bekleyiş ise sürüyor. Yılın ikinci dini bayramının idrak edilmesine sınırlı bir süre kala, planlar da ona göre şekilleniyor. Kurban yaklaştıkça konuya yönelik sorgulamalar da arama motorları üzerinde bir hayli artış gösterdi. Bilindiği gibi, tatil planlarının dışında, gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvan alım ve satımı için de 2019 Kurban Bayramı tarihleri oldukça dikkat çekiyor. Bu doğrultuda da, bayramın ne zaman ve hangi gün başlayacak milyonlarca yurttaş açısından oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILDI MI, KAÇ GÜN OLACAK?

Diyanet, bu yılın takvimini paylaştı ve 2019 Kurban Bayramı tarihlerini de resmen duyurmuş oldu. Büyük bir merak edilen hakkında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar yapıldı. Peki, bu yıl bayram tatili 9 güne uzatıldı mı?

İşte, detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün başlayacak? 2019 Kurban Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı? Bakan Albayrak duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN