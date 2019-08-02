Meteoroloji’den son dakika yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2019

Vatandaşlar günlük plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı son hava durumu tahmin raporlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Haftanın son iş gününde yurdun bazı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 2 AĞUSTOS

2 Ağustos 2019 Cuma tarihli hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilir, saatlik raporları öğrenebilirsiniz. İşte bölgelerimizde bugün için beklenen hava olayları ve saatlik hava durumu…