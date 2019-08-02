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Son dakika haberi: Adıyaman'da kaybolan Hüseyin'den acı haber

Alınan bilgiye göre, konutlarında yaşayan Salihe ve çiftinin en küçük çocuğu (13) üç gün önce kayboldu. Emniyet güçlerinin olayla ilgili yaptığı soruşturmada bir şüpheliyi takibe aldı. 'da yakalanan şüpheli A.M.Ç. korkunç cinayeti böyle itiraf etti. İşte detaylar..

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 22:35
Son dakika haberi: Adıyaman'da kaybolan Hüseyin'den acı haber

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan Salihe ve Sadık Çelik çiftinin en küçük çocuğu Hüseyin Nasrullah Çelik (13) üç gün önce kayboldu.

Çelik çifti, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, başlattıkları arama çalışmalarında, A.M.Ç'den (36) şüphelendi.

Şüphe üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, A.M.Ç'nin, Mardin, Batman ve son olarak Antalya'da olduğunu tespit etti.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kentin Konyaaltı ilçesinde yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde Hüseyin Nasrullah Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra Adıyaman merkeze bağlı Boğazkaya köyü yakınlarındaki yol kenarına attığını itiraf etti.

Şüphelinin tarif ettiği yerde bulunan çocuğun cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocuğun yakınları hastane morgu önünde sinir krizi geçirdi.

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Son dakika haberi: Adıyaman'da kaybolan Hüseyin'den acı haber
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