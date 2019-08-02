Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi... Doktordan çelişkili ifade... Genç kadının sevgilisine cinayet suçlaması!

Son dakika haberi... Doktordan çelişkili ifade... Genç kadının sevgilisine suçlaması!

Ankara'dan gelen son dakika haberi gözleri 46 yaşındaki doktora çevirdi. Üniversite öğrencisi Ayşe Karaman'ın sevgilisi olan Özgür Tarhan, iddiaya göre sabah saatlerinde ameliyattan çıkarak eve döndüğünde sevgilisini yatağında yatarken ölü bulduğunu sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 2.8.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 10:00
Son dakika haberi... Doktordan çelişkili ifade... Genç kadının sevgilisine cinayet suçlaması!

Ankara'daki özel bir hastanede bir süre anestezi teknikeri olarak çalışan ve halen İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenci olan Karaman'ın yatakta yattığı, yanı başında 3 tane boş şırınga ile eczanelerde satılmayan ameliyat sırasında kullanılan anestezi ilacı olduğu öğrenildi. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Karaman, Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADE ŞÜPHESİ

Gözaltına alınan evli ve bir çocuk babası Tarhan, ifadesinde "Ayşe ile 4 yıllık arkadaşlığımız vardı. Uyku problemi yaşıyordu. Bu nedenle kolunda damar yolu açarak şırınga ile uyku ilacı alıyordu. Yine kendisine ilaç enjekte etmiş. Akşam arkadaşlarımın evinde alkol aldıktan sonra eve döndüm, saat 04.00 sırasında çalıştığım hastanelerden birinden acil bir ameliyat için çağrıldım, sabah 08.30 sıralarında geri geldiğimde kız arkadaşımı yatakta ölü buldum" dedi.

Tarhan, savcılık sorgusunda çelişkili ifadeler verip, evde bulunan anestezi ilaçlarıyla ilgili net bilgi vermeyince çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Karaman'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi... Doktordan çelişkili ifade... Genç kadının sevgilisine cinayet suçlaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN