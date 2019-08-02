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Son dakika: 'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

'de 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu, evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaatın 4. katından atladılar. Durumları ağır olan iki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 2.8.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 13:28
Son dakika: Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

KAYSERİ'de bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D. (13), 14 katlı inşaatın 4'üncü katından atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız çocukları, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Şerife A. ve İrem D. ağır yaralanırken, inşaatın bekçisi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla iki kız çocuğu Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan kızların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kızların intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı
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