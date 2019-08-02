Tokatladığı kardeşi bayılınca tankere attı

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Bursa'da 17 yaşındaki çocuk, yaramazlık yaptığı için tokat atınca bayılan kardeşini, ilaçlama tankerinin içine atıp kapağını kapattı. Çocuklarının oynarken tankere düştüğünü zanneden ailesi, gerçeği öğrenince sinir krizi geçirdi. Gürsü ilçesinde çiftçilik yapan Hasan ve Hatice A. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 9 yaşındaki Yunus Emre A., önceki gün öğleden sonra aniden ortadan kayboldu. Yunus Emre'yi bulamayan aile, yardım istedi. Hemen harekete geçen arama kurtarma ekipleri, 6 saat boyunca her yerde küçük çocuğu aradı. Son olarak güvenlik kamerasını inceleyen jandarma sokakta oynayan Yunus Emre A.'nın eve girdiğini ve bir daha evden çıkmadığını tespit etti. Bunun üzerine evde arama yapan jandarma, Yunus Emre'nin terliklerini, traktöre takılı duran ilaçlama tankerinin yanında buldu. Bunun üzerine tankeri kontrol etmek için kapağı açan jandarma ekipleri, Yunus Emre'nin cansız bedenini buldu.Çocuğun cesedi, ailenin feryatları arasında tankerden çıkartılırken, tankerde inceleme yapan jandarma, Yunus Emre'nin oynamak için içine girse dahi kapağın ancak dışarıdan biri tarafından kapatılması gerektiğini fark etti. Bunun üzerine aile fertlerinin ifadesini alınmaya başlandı. Çelişkili ifadeler veren 17 yaşındaki ağabey savcılığa götürüldü. Savcının bizzat ifadesini aldığı ağabey, sonunda suçunu itiraf ederek, kardeşinin yaramazlık yaptığını, "Uslu dur" dediğinde ise kendisine bağırdığını, bunun üzerine ona tokat attığını söyledi. Ö.F.A. yediği tokat sonrası yere düşen ve bayılan kardeşini öldüğünü sanarak ilaçlama tankerini atıp kapağını kapattığını söyledi. Ö.F.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. Küçük Yunus Emre ise ikindi namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.