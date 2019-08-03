Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 15 günlük evli bekçiyi otomobiliyle çarpıp öldüren zanlı tutuklandı

15 günlük evli bekçiyi otomobiliyle çarpıp öldüren zanlı tutuklandı

Adana’da 15 gün önce evlenen bekçiye otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 16:52
15 günlük evli bekçiyi otomobiliyle çarpıp öldüren zanlı tutuklandı

Önceki akşam saatlerinde eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan bekçi Mehmet Candemir, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastane bugün sabah hayatını kaybeden Candemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından Candemir'in cenazesi Adana Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Candemir için tören düzenlenip memleketi Osmaniye'nin Çona köyünde toprağa verildi.

Bu arada, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri bekçiye çarpıp kaçan T.A.'yı yakaladı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
15 günlük evli bekçiyi otomobiliyle çarpıp öldüren zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN