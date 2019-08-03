91 videodan pay istedi

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ÇocuklarDuymasın dizisinde canlandırdığı ABD'li patron karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran oyuncu Demet Tuncer Tanrıöver ile kızı Ayza Tanrıöver, iki yıl önce iflas talebinde bulunan Endemol Medya şirketine belirsiz alacak davası açtı. Youtube'da 'Bir Demet Anne' adı altında yapılmış 91 videoyu, kızı ile kendisinin çektiğinin tespiti ile davalı şirketin videoların tüm gelirlerinden ödeme yapmasını isteyen Tanrıöver, 100 bin lira tazminat talep etti. Daha önce Songül Öden, Aslı Enver, İbrahim Çelikkol ve Erkan Petekkaya gibi oyuncuların dava açtığı Endemol Medya iki yıl önce iflasını istemişti.