‘Annem ve kardeşlerim elimden kayıp gittiler’

BUGÜN NELER OLDU

DüzceAkçakoca'da 17 Temmuz'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Esmahanım köyünde 4'ü çocuk 7 kişi selde hayatını kaybetmişti. Suya kapılan 5 kişilik Kaplan ailesinden tek sağ kalan 21 yaşındaki Furkan, "Annem kızlara sarılmıştı, öyle suda sürüklendiler. Gücüm yetmedi karşı koyamadım" dedi.Kaplan ailesinin evi, köyün en yukarısındaydı. Yazları fındık toplamak için birkaç aylığına gelip o evde kalıyorlardı. Yoğun yağışın olduğu gecede evde anne Nilgün Kaplan 3 kızı ve oğlu Furkan vardı. Baba Erkan Kaplan kamyon şoförlüğü yaptığı için evde değildi. Sel evlerini yıktığında 5'i birden suya kapılıp sürüklendi. Sadece Furkan hayatta kaldı. İşte Furkan'ın söyledikleri:Yağmur yağdığında evin tavanından su aktı. Yağış iyice artınca Cengiz Töngel amca bize geldi. "Sizin ev damlatıyor, gelin bizim eve orada kalırsınız" dedi. Hep birlikte onlara gittik. Kız kardeşlerim Sanem, Sinem ve Funda uyudu. Biz sabaha kadar bekledik. Sabah güneş doğduğunda hava sakinledi. Soba yaktık. O sırada büyük gürültüyle su baraj patlamış gibi çoğalmaya başladı.Su bir anda gelince evi yerinden söktü aşağı düştü. Hemen kardeşlerimin yanına gittim, eve hızla su doluyordu yatağın üzerinde duruyorlardı. Arkadan camı kırıp çıkmak için yer açtım. Evin arkasından da büyük dere oluşmuştu. Ada gibi ortada kaldık, annem ve kardeşlerime sarılıp fındıklığa geçmek istedik. Korkunçtu inanılmaz bir suydu, önüne geleni alıp götürdü.Bir süre beşimiz birbirimize sarılı halde suda sürüklendik. Benim kafama bir şeyler çarptı onlardan ayrıldım. Sonra bir birikintide takıldım. Annem kardeşlerim kucağında suda sürüklendi. Gözümün önünden gittiler, gücüm yetmedi, su çok hızlı çok kuvvetliydi. Ben oradan ağaca çıktım 2.5 saat sonra helikopter gelip aldı beni. Şimdi iyi olmaya çalışıyorum. En azından mezarları var hepsini yan yana defnettik.