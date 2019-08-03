Boğmaca nedir? Boğmaca hastalığının nedenleri ve belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Günümüzde hızla yayılan boğmaca hastalığı çocuklarda ve bebeklerde sıkça görülür. Bu hastalık üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlar ve tedavi edilmediği takdirde ciddi problemlere yol açar. Peki Boğmaca nedir? Boğmaca hastalığı belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

BOĞMACA NEDİR?

Boğmaca, Bordetella pertussis bakterisinin yol açtığı ve öksürük nöbetlerine neden olan çok bulaşıcı bir enfeksiyondur. Bebeklerde ölümlere ya da kalıcı sakatlığa neden olabilen ciddi bir hastalıktır.