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köyünün en eski ustası vefat etti

’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünün çömlekçilik sanatına katkıda bulunmuş en eski ustası 106 yaşında vefat etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 19:53
Çömlekçi köyünün en eski ustası vefat etti

Kınık köyünde yıllarca çömlekçilik yapmış köyün en yaşlı vatandaşı ve çömlek ustası Beytullah Biçer vefat etti.

Yıllarca Kınık köyünde çömlekçilik sanatının gelişimde yaygınlaşmasında katkısı olan ve köyde çömlekçiliğe ilk başlayan ustalardan olan Beytullah Biçer Kınık köyünde 106 yaşında vefat ederken cenazesi bugün öğle namazı sonrası Kınık köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Pazaryeri ilçe Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katılarak rahmetli Beytullah Biçer'in yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dilediler.

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Çömlekçi köyünün en eski ustası vefat etti
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