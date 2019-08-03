e-Devlet giriş nasıl ve nereden yapılır? E Devlet giriş ekranı ile hızlı başvuru ve sorgulama işlemlerini yap

E-Devlet sisteminin kullanıma sunulması ile birlikte vatandaşlar tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sağlama imkânı buldular. e-Devlet Kapısı'nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara etkin, verimli ve en hızlı şekilde sunabilmektir. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı dava dosyası sorgulamadan, Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borcu öğrenmeye kadar birçok işlem son derece kolay ve hızlı bir şekilde görüntülenebiliyor; gerekli bilgiler temin ediliyor. Peki, e-Devlet giriş nasıl ve nereden yapılır?

E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. ,

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

Öncelikle turkiye.gov.tr adresinde e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların e-devlet şifresi alması gerekmektedir. e-Devlet şifrelerini e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden kimlik kartları ile alabilirler.

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