Erken uyanmanın yolları nelerdir? Sabah erken ve dinç kalkmak için neler yapılmalıdır?

Güne erken başlamak sizi dinç hissettir. Bunun yanı sıra erken uyanıp işlerinizi halletmek istiyorsanız sabah yapacağınız ritüelleri haberimizde derledik. Peki Erken uyanmanın yolları nelerdir? Sabah erken kalkmak için neler yapılmalıdır?

ERKEN UYANMANIN YOLLARI NELERDİR?

1. Bir bardak su için

Vücudun uykuda kaybettiği suyu yerine koymak için bir bardak dolusu için sizi daha uyanık hissettirecektir.

2. Meditasyon yapın

En azından 3 dakika için bile olsa meditasyon yapın. Hiçbir şey yapmadan, zihnen odaklandığınız bir meditasyon güne başlamak için harika bir yoldur.

3. Yaratın

Yazabilir, bir şeyler çizebilir veya yaratıcılığınızı sergileyebileceğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz.

4. Egzersiz Yapın

Yürüyüşe veya koşu yapabilir ya da en azından 10 dakika evde egzersiz yapabilirsiniz.

5. Bir kupa çay veya kahvenin tadını çıkarın

İkisi de sabahlarınızı daha güzel yapar.

SABAH ERKEN KALKMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Uyumak için alarm kurun

Sadece erken kalkmak yetmez, güne dinç başlamak lazım. Zira iş bekler, derste uyumak olmaz! O zaman erken yatmaya alışacağız. Mesela yatağa gitmeniz gereken saat için ayrı bir alarm kurun. Güne öyle paydos edin.

Uyumadan önce beslenmeye dikkat!

Yatmadan önce içilen çay, kahve uykunun baş düşmanlarından. Hele alkol ve sigara sizi ters köşeye yatırır, uyutmaz. Karnınız acıktıysa hafif bir şeylerin ötesine geçmeyin.

Yataktan kaldıracak uygulamaları indirin

Vücut hareketlerini algılayabilecek bir program indirin. 'SpinMe Alarm Clock' uygulaması sabahları zor uyananlar için bir çözüm olabilir. Bu program yalnızca yatağınızdan kalktığınız zaman ya da iki kere dönerseniz kapanıyor.

Kokulu tuzlar koklamayı deneyin!

Kokulu tuzlar veya uçucu yağlar insanları yüzlerce yıl canlı tutmak için işe yarıyor. Bunun için sevmediğiniz bir kokuyu duymanız gerekmiyor. Sizi canlandıracak bu kokuları yatağınızın başucuna koyarak başlayabilirsiniz. Greyfurt ya da nane işinizi görebilir.

TV başından kalkıp uyumaya gitmeyin

Yatağa girmeden önceki 2 saati bir şeyler okuyarak, sıcak bir duş alarak, yürüyüşe çıkarak veya ertesi günü planlayarak geçirin. Bu sırada odanızı havalandırın. Mis gibi bir uyku istiyorsanız bırakın temiz hava içeri girsin.

Uyumadan önce ağır egzersiz yapmayın

Günü koşarak, ağırlık ve kardiyo çalışarak bitirmeyin. Uykunuz yoksa kendinizi yorun ama o kadar da değil.