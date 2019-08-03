Her katından ayrı bir yüzyıl çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

TarihiHaydarpaşa Garı ve çevresinde Marmaray çalışmaları sırasında rastlanan tarihi kalıntılar üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından başlatılan arkeolojik kazılarda 1 yıl geride kaldı. 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı kazılara devam ediyor. Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim Ağa bölgeleri olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında ortaya çıkan buluntular, 'Körler Ülkesi' olarak adlandırılan Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları verdi. Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar, Khalkedon'a ait çok sayıda mimari yapı, 5'inci yüzyıla ait olduğu belirtilen bir kilise, yine aynı döneme ait ve anıt mezar olduğu düşünülen bir yapı ile 6 bine yakın bronz sikke bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, çalışmaların 300 bin metrekare alanda devam ettiğini belirterek, ilk kazının bir duvar yapısı ile karşılaşınca başladığını hatırlattı.Peron bölgesinde yapılan kazıları hakkında konuşan Asal, "Elde ettiğimiz tespitlerde Helenistik döneme ait olduğunu yani M.Ö 4'üncü yüzyıla ait bir platform olduğu tahmin ediliyoruz. Hemen platformun altında Erken Bizans Dönemi'ne ait olan bir sütun başlığı toprağın altında duruyor. Peron 2 kazı alanında Khalkedon kent haritası üzerinde işaretli olan Hristiyan dünyasında önemli bir yeri olan Sainte Bassa kilise-manastırına ulaştığımızı tahmin ediyoruz. Menfez denilen bölgede de Osmanlı izlerini bulduk" dedi.