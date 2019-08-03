Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İntihar eden iki arkadaşın ailelerine mektup bıraktıkları ortaya çıktı!

İntihar eden iki arkadaşın ailelerine mektup bıraktıkları ortaya çıktı!

'de dün sabah saatlerinde 4'üncü kattan atlayarak ağır yaralanan Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D.'nin (13) tedavileri sürüyor. İki arkadaşın evden çıkmadan önce ailelerine intihar mektubu yazdıkları belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 14:39
İntihar eden iki arkadaşın ailelerine mektup bıraktıkları ortaya çıktı!

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan Şerife A. ve İrem D. ambulans ile Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şerifa A. hastanenin yoğun bakım servisine alınırken, İrem D. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

İki arkadaşın durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kız çocuklarının aile bireylerinin ifadelerine başvurdu.

Bu arada, iki arkadaşın evden çıkmadan önce ailelerine intihar mektubu yazdıkları ortaya çıktı. Mektuplara polis el koydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İntihar eden iki arkadaşın ailelerine mektup bıraktıkları ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN