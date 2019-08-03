Kavgacılara ‘Ne oluyor orada?’ dedi canından oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nde bir genç, yok yere hayatını kaybetti... Gölcük ilçesinde bir fabrikada çalışan 21 yaşındaki Çağatay Atay, önceki akşam arkadaşları ile gezmek için, Değirmendere'deki Arıtma Tesisi'nin bulunduğu sahile gitti. Bu sırada sahilde alkol alan Müslüm A., açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde alkol alan gençler tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı gören Çağatay Atay da, "Ne oluyor orada?" diye seslendi. Bunun üzerine kavga eden grup, Atay ile arkadaşlarına yöneldi. Gruptakilerden biri "Kim o seslenen?" dedikten sonra elindeki bıçakla Çağatay Atay'a saldırdı. Çeşitli yerlerinden bıçaklanan Atay, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan ilk müdahalenin ardından da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Atay kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Müslüm A. aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü. Müslüm A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.