Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü; işte flaş açıklama...

İslâm aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı için hazırlıklar tam gaz devam ederken heyecanlı bekleyiş ise sürüyor. Yılın ikinci dini bayramının idrak edilmesine sınırlı bir süre kala, planlar da ona göre şekilleniyor. Kurban yaklaştıkça konuya yönelik sorgulamalar da arama motorları üzerinde bir hayli artış gösterdi. Bilindiği gibi, tatil planlarının dışında, gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvan alım ve satımı için de 2019 Kurban Bayramı tarihleri oldukça dikkat çekiyor. Bu doğrultuda da, bayramın ne zaman ve hangi gün başlayacak milyonlarca yurttaş açısından oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILDI MI, KAÇ GÜN OLACAK?

Diyanet, bu yılın takvimini paylaştı ve 2019 Kurban Bayramı tarihlerini de resmen duyurmuş oldu. Büyük bir merak edilen Kurban Bayramı tatili hakkında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar yapıldı. Peki, bu yıl bayram tatili 9 güne uzatıldı mı?

İşte, detaylar;