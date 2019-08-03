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'den için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3 Ağustos

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ağustos ayına girmemizle beraber bunaltıcı sıcaklar artış gösterirken; çeşitli bölgelerde ise yerel olmak üzere yağışlar görülüyor. Hal böyle olunca, gerek tatil gerekse Kurban Bayramı için yollara düşecek olan vatandaşlar, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, bugün beklenen sıcaklık değerlerini açıklarken; başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM tarafından İstanbul için saat verilirken oluşabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Haberimizin detaylarından 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul ve çevre illeri ilgilendiren yağışlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.8.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 10:58
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3 Ağustos

'da sıcak havalara kısa bir süre ara... Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta sonu ile beraber tatil için yollara düşecek olan kişilerin yanında, çeşitli planlar yapan vatandaşlar 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini duyururken; İstanbul için saat vererek sağanak yağışlara dikkat çekti. Ülke genelinde ise sıcakların mevsim normallerinin üzerinde süreceğini açıklayan kurum, yağışlar neticesinde oluşabilecek ani, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından İstanbul hava durumu bilgisi ile 3 Ağustos 2019 Cumartesi için Meteoroloji'nin son dakika tahminlerini görüntüleyebilir, merak ettiğiniz illerin günlük değerlerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3 Ağustos
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