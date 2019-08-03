Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3 Ağustos

İstanbul'da sıcak havalara kısa bir süre ara... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta sonu ile beraber tatil için yollara düşecek olan kişilerin yanında, çeşitli planlar yapan vatandaşlar 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini duyururken; İstanbul için saat vererek sağanak yağışlara dikkat çekti. Ülke genelinde ise sıcakların mevsim normallerinin üzerinde süreceğini açıklayan kurum, yağışlar neticesinde oluşabilecek ani, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından İstanbul hava durumu bilgisi ile 3 Ağustos 2019 Cumartesi için Meteoroloji'nin son dakika tahminlerini görüntüleyebilir, merak ettiğiniz illerin günlük değerlerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.