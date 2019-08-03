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SON DAKİKA: ’den ve yağış uyarısı! nasıl olacak?

’den son dakika uyarısı geldi. MGM, özellikle hafta sonu plan yapanların sağanak yağışlara karşı tedbirli olması duyurdu. On binlerce vatandaş ‘’ 4 Ağustos nasıl olacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. ’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Giresun, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte, Meteoroloji'nin son tahminleri eşliğinde 4 Ağustos hafta sonu hava durumu raporu

Giriş Tarihi: 4.8.2019 00:32 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 00:32
SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve yağış uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü son dakika raporuna ilişkin il il uyarılar geldi. Edinilen son bilgiye göre Ağustos ayına girmemizle birlikte yurt genelinde sıcaklık devam ederken, sağanak yağışlar belirli illerde kendini gösterecek. Bu bağlamda dışarı çıkacak milyonlarca birey 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arar oldu. Hafta sonuna ilişkin de son dakika hava durumu açıklamalarını duyurmaya devam ediyor. Peki 4 Ağustos hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve yağış uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?
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