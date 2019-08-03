SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve yağış uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporuna ilişkin il il uyarılar geldi. Edinilen son bilgiye göre Ağustos ayına girmemizle birlikte yurt genelinde sıcaklık devam ederken, sağanak yağışlar belirli illerde kendini gösterecek. Bu bağlamda dışarı çıkacak milyonlarca birey 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arar oldu. Hafta sonuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son dakika hava durumu açıklamalarını duyurmaya devam ediyor. Peki 4 Ağustos hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.