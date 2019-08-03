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Mezun olduğu okulun televizyonlarını çaldı

'da, mezun olduğu ilkokuldan televizyon çalan Muhammed K.(19) ile arkadaşı Yunus K.(21) yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 14:01
Mezun olduğu okulun televizyonlarını çaldı

Olay, 2 Ağustos günü akşam 22.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulunda meydana geldi.

Sabah okula gelen görevliler, 2 televizyonun çalındığını fark edip, polise bildirdi. İhbar üzerine okula gelen polis, görevliler ile birlikte güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde, televizyonları çalan şüphelinin okulun eski öğrencisi Muhammed K. olduğunu belirledi. Şüpheli evinde gözaltına alındı.
Polis, Muhammed K.'nin ifadesi doğrultusunda suç ortağı arkadaşı Yunus K.'yi de yakaladı. Olaydan 2 gün önce cezaevinden çıktığı belirlenen Muhammed K. ve arkadaşı, hırsızlık olayını itiraf etti. İki şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Mezun olduğu okulun televizyonlarını çaldı
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