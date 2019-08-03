Peki yüreğiniz nasıl sustu?

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Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018'de, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Leyla'nın, 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde su birikintisinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, köylülerin ifadesine başvurdu. İddianamede ifadesine yer verilen baba Nihat Aydemir'in kuzeni Erol Dursun anne ve babanın dahi vahşetin sorumlularını bildiğini ancak aşiret kararıyla sustuklarını şöyle anlattı: "Köyün ileri gelenlerinden aşiret reisi olan Ahmet Aydemir, eski muhtar Dilaver Aydemir ve dede Zeki Aydemir'in katıldığı bir toplantı yapıldığını öğrendim. Toplantıda Leyla'nın ölümü ile ilgili olayı kapatmak amacıyla kızın kendiliğinden 18 gün boyunca yürüyerek gittiği iddiasının yayılması ve köylülere de bu şekilde konuyu aktarılması şeklinde karar aldıklarını duydum. Leyla'nın babası, bana kızının yürüyerek gitmiş olabileceğini söyledi. Ben de 'Bu nasıl mümkün olabilir ki?' dedim. Nihat da bana 'Allah vere de kızım yürüyerek gitsin. Aileden çıkarsa ne yapacağız, birbirimizi öldüreceğiz?' dedi..."İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden B.D. (47) ile eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40) hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.