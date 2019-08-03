Protez bacağından uyuşturucu çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'dauyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyon sırasında zanlılardan birinin protez bacağının içerisine saklanmış eroin bulundu. Polis, Afganistan uyruklu Muhammed S.'nin (45) uyuşturucu bağımlısı kişilere madde temin ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları ve Yeşilöz mahallesinde yakaladıkları Muhammed S.'nin üzerinde 1 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi kendisi gibi Afganistan vatandaşı olan "Mecit" isimli kişiden satın aldığını söyleyen Muhammed S., bu kişinin yanında da gözcü olarak 18-20 yaşlarında Afgan uyruklu bir gencin bulunduğu söyledi. Ekipler, kısa sürede Memeli A. (18) ile "Mecit" lakapla Muhammed D.'yi (25) yakaladı. Zanlıların üstünü arayan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı ancak Muhammed D.'nin protez bacağı ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine polis ekipleri zanlıdan protezini çıkarmasını istedi. İncelemede protez bacağa gizlenmiş poşette 55.5 gram eroin ile uyuşturucu madde satışından kazanılan 380 lira bulundu. İki zanlı tutuklandı.