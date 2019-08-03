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Son dakika: 'tan kahreden haber! Murat Nehri'nde 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk aranıyor...

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 17:21
Son dakika: Muş'tan kahreden haber! Murat Nehri'nde 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk aranıyor...

Alınan son dakika bilgisine göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

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Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

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Son dakika: Muş'tan kahreden haber! Murat Nehri'nde 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk aranıyor...
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