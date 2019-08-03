Son dakika: Muş'tan kahreden haber! Murat Nehri'nde 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk aranıyor...

Alınan son dakika bilgisine göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

Muş'ta serinlemek için nehre giren çocuklardan 3’ü hayatını kaybetti

4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 2 ÇOCUK ARANIYOR

Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.