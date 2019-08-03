Vuran kaçtı, onun vicdanı sızladı

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Sivas'tabir otomobil sürücüsü, çarptığı sokak köpeğini yaralayıp kaçarken başka birisi ise yaralı köpeğe sarılarak acısını dindirmek istedi. Kent merkezi İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen sokak köpeğine çarptı. Çarpmasının etkisiyle köpek bacağından yaralandı. Umursamaz sürücü ise aracından bile inmeden olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin yaralandığını gören duyarlı gençler, yaralı köpeği sakinleştirmek için bir mağazaya soktu. Gençlerden Halil Sarıkaya, acısını hafifletmek için yaralı köpeğe sarıldı. Sarıkaya, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri müdürlüğü ekipleri gelene kadar ise yaralı köpeğin yanından ayrılmadı. Köpek rehabilitasyon merkezine götürüldü.