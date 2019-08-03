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Yaşlı yayaya çarptı kartvizitini bıraktı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019
Yaşlı yayaya çarptı kartvizitini bıraktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaşlı bir vatandaşa çarpan sürücü, kartvizitini görgü tanığına bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Edinilen bilgiye göre, Şehit Pamir Caddesi'nde 77 yaşındaki Mehmet Fevzi Tutak'a 31 D 2226 plakalı otomobil çarptı. Sağ ayağından yaralanan Tutak, yere yığıldı. Görgü tanığı bir gence kartvizitini bırakan sürücü, "Bana buradan ulaşabilirler" diyerek olay yerinden uzaklaştı. Tutak ambulansla hastaneye götürülürken, kartvizit ise polise teslim edildi.
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Yaşlı yayaya çarptı kartvizitini bıraktı
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