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ne zaman? 2019 orucu ne zaman ve kaç gün tutuluyor?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren ayı ne zaman merak edildi. Duaların okunacağı, ibadetlerin yapılacağı bu mübarek günde oruç tutmak yapılması gereken faziletler arasında yer alır. Bu bağlamda ‘’ ? 2019 ne zaman ve kaç gün tutulur?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kurban Bayramı’nı içinde bulunduran bu mübarek ayda 9 gün dahil olmak üzere oruç tutulmalıdır. Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir.

Giriş Tarihi: 3.8.2019 18:09 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 18:09
Zilhicce ne zaman? 2019 Zilhicce ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutuluyor?

Mübarek günlerden ayı 2019 için geri sayım başladı. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan bugünde ibadetler yapılacak ve bolca dualar okunacak. Müslümanların Hac ayı olarak da nitelendirdiği Zilhicce ayında oruç önemli bir yer tutuyor. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nafile oruç sevabı verilir. Peki ? 2019 ne zaman ve kaç gün tutulur?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN? 2019

Zilhicce ayına kısa süre kala vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İşte detaylar;

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Zilhicce ne zaman? 2019 Zilhicce ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutuluyor?
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